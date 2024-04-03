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Эти модели автомобилей за год подешевеют минимум на 32% – топ-10 «неликвидов»

Флагманский Mercedes EQS за год теряет в стоимости почти 50%

Mercedes EQS за год эксплуатации теряет в стоимости почти половину — 48,7% или 65,1 тыс. долларов (6,02 млн рублей по текущему курсу). К такому выводу пришли эксперты компании iSeeCars в ходе своего исследования падения стоимости автомобилей за первый год владения.

На втором месте антирейтинга электрокар Nissan Leaf, он теряет более 45% своей стоимости. Затем в «лидерах» по обесцениванию значится кроссовер Jaguar F-Pace. Седан Alfa Romeo Julia за год подешевел на треть.

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Интересно, что в топ-10 автомобилей, наиболее стремительно теряющих в цене, попали сразу три электромобиля: Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и Volkswagen ID.4. Все они потеряли около трети своей стоимости за первый год эксплуатации.

Дальше в списке идут три модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания: кроссоверы Alfa Romeo Stelvio и Nissan Murano и флагманский седан Mercedes S-Class — каждый такой автомобиль становится дешевле примерно на 32%.

Mercedes EQS
Mercedes EQS

Стоит отметить, что внедорожник Mercedes G-Class назван самым ликвидным, он вошел в топ-3 с показателем потери в цене всего 2,3% своей цены за год. А лидером рейтинга назван Range Rover, причем он не только не потерял в стоимости, но даже подорожал на 2,8%. На втором месте компактный седан Kia Rio, этот автомобиль сохранил стоимость, его цена почти не изменилась.

Источник: ixbt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Mercedes
Количество просмотров 1
03.04.2024
Фото:Depositphotos | Mercedes
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