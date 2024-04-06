#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mitsubishi Outlander
6 апреля
В Россию привезли кроссовер Mitsubishi с неубиваемым мотором дешевле «китайцев»
В РФ стартовали продажи нового Mitsubishi...
Интерьер Bentley
6 апреля
В обновленный список роскошных автомобилей попали неожиданные модели
Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей,...
Эксперт рассказал, почему важно мыть машину весной
6 апреля
Эксперт рассказал, почему важно мыть машину весной
Ян Хайцеэр: Важно мыть машину весной, так как...

Посмотрите на «героя»: в пятый раз пойман за пьяную езду

Житель Красноярского края задержан за пьяную езду в пятый раз

В поселке Большие Пруды Красноярского края патрульный экипаж ДПС попытался остановить Nissan Cube, чтобы проверить у водителя документы. Тот останавливаться не пожелал и попытался скрыться на территории своего частного дома. Но его задержали, после чего стало понятно, что мужчина, скорее всего, не совсем трезв. И это мягко говоря. Более того, оказалось, что ранее 46-летний водитель четыре раза привлекался к ответственности за пьяную езду.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
«Последний приговор он выслушал в 2013 году. Тогда по решению суда ему было назначено наказание в виде заключения сроком на 4 месяца с лишением права управления транспортными средствами на 3 года», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

Уроков из прошлого мужчина не извлек: в этот раз освидетельствование показало 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Против горе-автомобилиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ и выдали ему подписку о невыезде и надлежащем поведении. Машина отправилась на штрафстоянку.

Источник: МВД Медиа

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 3
06.04.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0