Посмотрите на «героя»: в пятый раз пойман за пьяную езду

Житель Красноярского края задержан за пьяную езду в пятый раз

В поселке Большие Пруды Красноярского края патрульный экипаж ДПС попытался остановить Nissan Cube, чтобы проверить у водителя документы. Тот останавливаться не пожелал и попытался скрыться на территории своего частного дома. Но его задержали, после чего стало понятно, что мужчина, скорее всего, не совсем трезв. И это мягко говоря. Более того, оказалось, что ранее 46-летний водитель четыре раза привлекался к ответственности за пьяную езду.

«Последний приговор он выслушал в 2013 году. Тогда по решению суда ему было назначено наказание в виде заключения сроком на 4 месяца с лишением права управления транспортными средствами на 3 года», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уроков из прошлого мужчина не извлек: в этот раз освидетельствование показало 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Против горе-автомобилиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ и выдали ему подписку о невыезде и надлежащем поведении. Машина отправилась на штрафстоянку.

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Источник: МВД Медиа