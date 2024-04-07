Колхида — пожалуй, самый странный грузовик СССР (видео)

В Сети появилось видео о самом первом грузовике Колхида

Сегодня мало кто уже помнит, но первым бескапотным грузовиком в Советском Союзе было именно детище Кутаисского автомобильного завода (КАЗ), когда до МАЗов и тем более КАМАЗов было еще довольно далеко. Начав с копий ЗИС-150 в 1951-м, уже через несколько лет предприятие начало разработку собственной модели.

К сожалению, грузинская Колхида запомнилась плохим качеством сборки, однако на уровне идеи проект был отличный. Сокращение колесной базы и повышение маневренности, улучшение обзора, спальное место за сиденьями – для горных дорог Грузии все это было как нельзя кстати.

А началась эта история не с широко известных седельных тягачей КАЗ-606, а с бортового грузовика КАЗ-605, который должен был стать родоначальником целого семейства. До массового производства модель не дошла, а жаль – первый образец 1958 года выглядел очень перспективно.

И оригинально! Например, вместо спальника, характерного для более позднего тягача, у бортовой машины за сиденьями находилась еще пара таких же, но... развернутых друг к другу! Смотрим видео о грузовике с ярким национальным колоритом.

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Источник: Гора автофактов