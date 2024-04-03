У этого автомобиля силовая прочность кузова из стали достигает 70%: называем марку

Автоэксперт Петров перечислил лучшие кроссоверы с передним приводом на рынке РФ

Если автовладелец находится в поиске автомобиля для эксплуатации в условиях не экстремального вождения, то стоит присмотреться к кроссоверам с передним приводом. У китайских производителей есть модели в линейках Chery, Jetour, Geely. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров.

Такие кроссоверы позволят автовладельцу проехать даже по заснеженной дороге и преодолеть незначительные сугробы за счет повышенного клиренса, объясняет Петров. К тому же такие автомобили экономичны в части расхода топлива, а также у них более бюджетное обслуживание в сравнении с полноприводными моделями, подчеркивает эксперт.

«Например, если говорить о бренде Chery, то покупатель может остановить свой выбор на Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Это комфортные, надежные модели, обеспечивающие хорошее сцепление с дорогой, отличной амортизацией, устойчивостью в поворотах. Среди моделей Jetour можно рассмотреть кроссоверы Dashing, X70 и X90», – перечислил собеседник издания.

У бренда Dashing проверенные, надежные моторы, яркий стильный дизайн и богатая комплектация за разумные деньги. Причем есть варианты и для семьи, и для личного пользования, отмечает Петров.

«В линейке бренда Geely отмечу, например, Coolray, он является бестселлером модельного ряда Geely. Также стоит назвать новый Atlas. Автомобиль представляет собой выгодное сочетание стоимости, опционала и качества. Подходящие кроссоверы покупатель сможет найти и в модельном ряду марки Changan», – уточнил эксперт.

Например, CS55 Plus – это один из динамичных авто в своем классе, также есть кроссовер Changan Uni-T, у которого широкий набор опций и отличная управляемость. А среди отечественных брендов можно отметить Москвич 3, перечислил Петров. У автомобиля прочная силовая структура кузова, в частности, доля высокопрочных сталей достигает 70%, резюмировал эксперт.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: rg.ru