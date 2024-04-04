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МЧС задействовало 12 единиц техники для ликвидации последствий аварии на трассе

На трассе М-4 «Дон» силами МЧС ликвидируются последствия ДТП из-за разлива топлива

Сотрудники МЧС России совместно со спасателями и дорожными службами в настоящее время ликвидируют последствия разлива топлива. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Напомним, в Чертковском районе Ростовской области на 794-м километре трассе М-4 «Дон» в ночь на 4 апреля опрокинулся бензовоз, в ходе инцидента произошла утечка топлива.

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Сотрудники МЧС России, чтобы предотвратить возгорание, укрыли цистерну пеной. В ликвидации последствий кроме МЧС участвуют спасатели и дорожные службы, всего задействовано 27 человек и 12 единиц техники.

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Источник: МЧС Ростовской области

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:МЧС России
04.04.2024
Фото:МЧС России
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