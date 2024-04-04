Этот Fiat с пробегом 1244 км продадут по цене, превышающей стоимость обычного

Черный Fiat 500L Папы Римского выставят на торги почти за 10 млн рублей

Автомобиль от бренда Fiat Папы Римского Франциско выставят на аукцион почти за 10 млн рублей. По информации аукционного дома RM Sotheby’s, именно на этом «папамобиле» глава Ватикана передвигался во время своей поездки в США в 2015 году.

В гараже главы Римско-католической церкви есть много моделей автомобилей, одним из самых простых является хэтчбек Fiat 500L. В аукционном доме утверждают, что эту модель понтифик использовал непродолжительное время. Во время визита в Нью-Йорке Папа Римский приехал на нем на Пятую авеню, а затем пересел в модифицированный Jeep, чтобы у публики была возможность его видеть.

Fiat 500L

У выставленного на аукцион экземпляра пробег составляет всего 1244 км, кузов выполнен в черном цвете, палитра интерьера выдержана в соответствующем стиле. У хэтчбека 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,4 л мощность 160 л.с., он работает в связке с шестиступенчатой автоматической трансмиссией, передний привод.

Ожидается, что автомобиль будет продан за сумму, превосходящую стоимость обычного Fiat 500L, цена лота стартует от 100 тысяч долларов (почти 10 млн рублей).

Fiat 500L

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Источник: rmsothebys.com