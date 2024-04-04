#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для китайских автомобилей в России разработали особый антифриз
4 апреля
Для китайских автомобилей в России разработали особый антифриз
Российский антифриз подходит для Haval, Geely,...
Скрываться бесполезно: должников по штрафам найдут при помощи цифрового контроля
4 апреля
Скрываться бесполезно: должников по штрафам найдут при помощи цифрового контроля
ФССП: в Калининграде должников по штрафам нашли...
Какие шины подорожали в России больше всего
4 апреля
Какие шины подорожали в России больше всего
НАПИ: летние премиальные шины выросли в цене в...

Параимпорт помог вернуть в Россию присадки мировых лидеров

UPEC: С поставками европейских присадок для моторных масел перебоев нет

Присадки к моторным маслам входят в список параллельного импорта, то есть тех зарубежных товаров, ввоз которых допускается без разрешения правообладателя. Приказ об этом был опубликован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 19.04.2022 года.

Оказалось, что моторные масла, такие как Mirax, которые выпускают на заводе UPEC в Калужской области, по-прежнему изготавливают с использованием присадок Infineum.

Эта информация, включая номер пакета присадок и название производителя базовых масел, указана в карточке товара на сайте одного из крупнейших онлайн-маркетплейсов.

Источник в предприятии UPEC подтвердил «За рулем» наличие зарубежных присадок на складах калужского технопарка, отметив, что с поставками европейских пакетов для Mirax «нет проблем, все компоненты поступают в соответствии с графиком».

Справка

Infineum International Limited - мировой лидер в производстве присадок к смазочным материалам и топливам, одно из крупнейших предприятий отрасли в мире.

Infineum является совместным предприятием ExxonMobil и Shell, объединяющим химические подразделения обеих концернов. Штаб-квартира компании находится в Абингдоне, Англия, а операционные центры расположены в Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Китае и Сингапуре.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:«За рулем»и Depositphotos
Количество просмотров 3
04.04.2024
Фото:«За рулем»и Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0