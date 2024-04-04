Параимпорт помог вернуть в Россию присадки мировых лидеров

UPEC: С поставками европейских присадок для моторных масел перебоев нет

Присадки к моторным маслам входят в список параллельного импорта, то есть тех зарубежных товаров, ввоз которых допускается без разрешения правообладателя. Приказ об этом был опубликован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 19.04.2022 года.

Оказалось, что моторные масла, такие как Mirax, которые выпускают на заводе UPEC в Калужской области, по-прежнему изготавливают с использованием присадок Infineum.

Эта информация, включая номер пакета присадок и название производителя базовых масел, указана в карточке товара на сайте одного из крупнейших онлайн-маркетплейсов.

Источник в предприятии UPEC подтвердил «За рулем» наличие зарубежных присадок на складах калужского технопарка, отметив, что с поставками европейских пакетов для Mirax «нет проблем, все компоненты поступают в соответствии с графиком».

Справка

Infineum International Limited - мировой лидер в производстве присадок к смазочным материалам и топливам, одно из крупнейших предприятий отрасли в мире.

Infineum является совместным предприятием ExxonMobil и Shell, объединяющим химические подразделения обеих концернов. Штаб-квартира компании находится в Абингдоне, Англия, а операционные центры расположены в Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Китае и Сингапуре.