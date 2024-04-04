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Для китайских автомобилей в России разработали особый антифриз

Российский антифриз подходит для Haval, Geely, JAC, GWM и других авто из Китая

Sintec Lubricants, один из ведущих производителей смазочных материалов и антифризов, выпустил охлаждающую жидкость, разработанную специально для китайских машин. Новый Sintec Antifreeze OEM China, полностью соответствует и даже превосходит требования китайского стандарта Chinese National Standard GB 29743 LEC-II.

Российский антифриз может применяться для сервисного обслуживания широкого парка автомобилей, включая HAVAL, Geely, Changan, JAC (и «Москвич»), GAC, GWM (Great Wall) и многих других моделей.

Охлаждающая жидкость Sintec Antifreeze OEM China OAT red -40 разработана с использованием карбоксилатной технологии OAT и обладает высокой теплоотводящей способностью. Антифриз надежно работает в высоконагруженных режимах и адаптирован к применению в высокооборотистых и термонагруженных турбированных моторах современных автомобилей.

Новый антифриз совместим с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми китайскими ОЕМ-производителями, что обеспечивает длительный срок его эксплуатации.

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Источник: Sintec

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«За рулем»
Фото:Depositphotos, Sintek
Количество просмотров 1
04.04.2024
Фото:Depositphotos, Sintek
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