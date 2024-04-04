Это самая продаваемая модель LCV, в сегменте бренд также лидирует на рынке РФ

«Автостат»: в РФ продажи автомобилей в сегменте новых LCV в марте выросли на 28%

В России на рынке по итогам марта было реализовано 9067 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом рассказали специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка», ссылаясь на данные собственного мониторинга.

Отмечается, что некоторые модели пикапов аналитики относят к легковым автомобилям, а не к LCV, показатель марта в этом сегмента на 9,1% выше, чем в феврале. Но в сравнении с итогами марта 2023 года рынок LCV вырос на 27,6%.

ГАЗель NEXT

Отечественный бренд GAZ подтвердил свое лидерство в сегменте по объему реализации легкой коммерческой техники в России. Доля предприятия на рынке составляет 58%. В частности, на начало весны было продано 5232 таких LCV. Следом в списке идут российские марки УАЗ с 1518 шт. проданных экземпляров, Sollers (795 шт.) и Lada (577 шт.). Замыкает топ-5 китайский Dongfeng (188 шт.).

ГАЗель NEXT

Что касается моделей, то первенство среди новых LCV сохраняет GAZ Gazelle Next, ее доля на рынке в марте составила 35%. По итогам первого квартала 2024 года продан 23 031 экземпляр легкой коммерческой техники. Это на 40,6% больше, чем за период с января по март 2023 года.

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Источник: autostat.ru