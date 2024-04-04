Расколбас под брендом МАЗ – что известно о новой разработке белорусов?

В Республике Беларусь стартовал серийный выпуск колбасы под маркой МАЗ

Это можно было бы принять за первоапрельскую шутку, но новость пришла уже после Дня смеха: в Белоруссии начали выпуск колбасы под брендом МАЗ. Официальный сайт автопроизводителя сохранил молчание на эту тему, что делало ее еще менее правдоподобной, а вот телеграм-канал Автозаводец МАЗ внес ясность.

Колбаса МАЗ Сыровяленная классик

По данным источника, новая продукция уже продается в торговых точках комбината общественного питания, расположенных прямо на территории завода. Причем колбаса – это уже не первый продукт, который распробовали мазовцы: многим работникам «уже полюбились сыры и мед марки МАЗ».

Колбаса МАЗ Виладжио

В итоге ситуация объяснилась просто: брендированную колбасу начало выпускать сельскохозяйственное предприятие АгроМАЗ, входящее в состав холдинга БелавтоМАЗ и являющееся дочерним предприятием ОАО «МАЗ». Новая линейка продукции освоена в коллаборации с Борисовским мясокомбинатом. В нее входит с десяток наименований колбас, включая краковскую, брауншвейгскую, пармскую...

Колбаса МАЗ Эстонская

Кстати, в Республике Беларусь такие коллабы не нонсенс: в 2022 году Минский тракторный завод совместно с «Бабушкиной крынкой» выпустил глазированные сырки и мороженое.

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Источник: abw.by, Автозаводец МАЗ