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Стажер ДПС нашел потерявшегося в лесу ребенка

Пропавший в Приморье шестилетний мальчик был найден живым в лесу

На днях в Приморском крае пропал ребенок – в дежурную часть полиции пришло сообщение о том, что шестилетний мальчик исчез со двора частного дома в поселке Хрустальный. Известно было, что его на непродолжительное время оставили без присмотра.

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По тревоге подняли весь состав территориального ОВД, к розыску присоединились другие правоохранительные ведомства, волонтеры «Прим Поиска» и просто неравнодушные граждане. Поисковые группы начали прочесывать территорию поселка и окрестностей.

Среди ищущих мальчугана оказался и стажер по должности инспектора ДПС Роман Панин, который по распределению отправился искать несовершеннолетнего в лесной массив. Именно этот парень в итоге и нашел ребенка!

«Сегодня около 8 утра по местному времени Роман Панин нашел пропавшего ребенка, рядом с которым сидела собака. Он провел в лесополосе всю ночь, получил переохлаждение и весь дрожал от холода. Будущий страж правопорядка взял мальчика на руки и отнес в патрульный автомобиль, после чего пострадавший был доставлен сотрудниками Госавтоинспекции в медицинское учреждение», – сообщила днем 3 апреля пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Полиция выразила благодарность за неравнодушие всем участвовавшим в поисковой операции. Сообщается, что Роман Панин будет поощрен правами начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Александра Табакаева.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
04.04.2024
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