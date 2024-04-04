Акции, госпрограммы и параимпорт: эксперты объяснили рост автокредитов в России

НБКИ: россияне в начале 2024 года оформили автокредитов на 273 млрд рублей

Жители России в период с января по февраль 2024 года оформили автокредитов почти на 273 млрд рублей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Общая денежная сумма вместе с процентами банков составляет 2,83 триллиона рублей. Такой показатель в два раза превышает результаты 2023 года, по мнению экспертов, это обусловлено эффектом низкой базы и поддержкой дилеров производителями. При этом средний срок займов увеличился с целью снижения ежемесячного платежа.

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» возросший интерес к автокредитам объяснили постепенной адаптацией к более высокому уровню цен, а также желанием обновить личный транспорт.

«Если год назад в первом квартале дилеры допродавали в основной массе остатки корейской линейки, то в течение года усилились и выросли в объемах поставки автомобилей из Китая. Их привезли к концу года даже больше на 10-15%, чем рынок смог в себя вобрать», — рассказал заместитель генерального директора АГ «Авилон» Роман Тюктеев.

В первом квартале текущего года действовал максимальный объем специальных акций, субсидированных кредитов и поддержек со стороны производителей.

«Дилеры вели дисконтную политику, чтобы сократить дорогое финансирование стоков. Все это привело росту год к году в 2,5 раза объемов продаж», — объясняет Тюктеев.

Доля кредитования в сегменте новых автомобилей в среднем составляет 60%, а в новых, в основном китайских, достигает 85-90%, ставки субсидируются автопроизводителями, уточнил эксперт. К тому же россияне старались успеть купить машины до 1 апреля из-за новых правил таможенного сбора. На фоне продаж новых автомобилей выросли и объемы автокредитов.

Другой причиной являются государственные льготные программы, распространяющиеся на машины отечественной сборки. Увеличилось предложение на фоне налаживания каналов параллельного импорта. В 2024 году эксперты прогнозируют умеренное замедление темпов роста автокредитования до 20%. В апреле динамика продаж и потребительского спроса сохранится, и к кредитным продуктам в том числе, подытожил Тюктеев.

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Источник: rg.ru