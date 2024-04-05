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Против 28 предприятий РФ введены санкции — ограничения вступят в силу 17 апреля

Япония ввела запрет на экспорт в РФ моторных масел и литий-ионных аккумуляторов

Власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию некоторых товаров. В документе, обнародованном японским Министерством экономики, промышленности и торговли, перечислены 164 категории.

«10 апреля в соответствующие министерские постановления будут внесены поправки, определяющие конкретные грузы, подлежащие регулированию, а также будут внесены эксплуатационные улучшения», – сообщили в ведомстве.
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В частности, для ввоза на территорию Российской Федерации под запрет попали литий-ионные аккумуляторы, топливо, моторные масла, трубы для газо- и нефтепроводов, а также камни и известь. Кроме того, в перечне указаны также драгметаллы и красители, лаки и шпаклевки, удобрения, в том числе отходы, изделия из пластика, инструменты, которые требуются для их обработки, включая термостаты и микротомы.

Также отмечается, что с 17 апреля 2024 года в Японию будет запрещено импортировать непромышленные алмазы, добытые в РФ. В общей сложности, под японские ограничения попали 28 российских предприятий.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
05.04.2024
Фото:freepik / senivpetro
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