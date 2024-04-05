Ремонт вмятин без перекраски! Рассказываем о новой фишке
В конце марта состоялось открытие АОСДАМ Детейлинг бизнес-клуба, который привлек представителей различных деловых кругов к диалогу о детейлинге. Один из блоков бизнес-клуба был посвящен теме, которая будет весьма интересна читателям «За рулем». Это PDR технология в ремонте вмятин – бурно развивающееся сегодня ответвление на стыке детейлинга и кузовного ремонта.
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Особенность метода в том, что кузовной ремонт происходит без перекраски ремонтируемой детали. Тонкости работы по выравниванию вмятин на кузове без ущерба лакокрасочному покрытию раскрыл Эльдар Шайдуллин - мастер PDR, организатор PDR феста 2024 и автор бренда «Save auto». Приведем начальные тейки выступления Эльдара.
Минусы классического кузовного ремонта:
- споттер нарушает структуру металла
- шпаклевка подвержена усадке, может лопаться
- риск непопадания в тон заводского цвета
- качество покраски отличается от заводского
Плюсы PDR-ремонта
- сохранение заводского ЛКП
- нет риска несовпадения цвета, шагрени, сорности
- экономия времени
- сохранение привлекательности авто
Так в чем же суть метода? Если вы решили, что уже обо все догадались, и речь пойдет о каких-то магнитах и присосках, то спешим вас поправить: это не так! И приглашаем посмотреть подробное видео о PDR технологиях. Спойлер: самое интересное начинается с 12:30.
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Источник: АОСДАМ