Ремонт вмятин без перекраски! Рассказываем о новой фишке

Эльдар Шайдуллин, Save auto: вмятину на кузове можно убрать без повреждения ЛКП

В конце марта состоялось открытие АОСДАМ Детейлинг бизнес-клуба, который привлек представителей различных деловых кругов к диалогу о детейлинге. Один из блоков бизнес-клуба был посвящен теме, которая будет весьма интересна читателям «За рулем». Это PDR технология в ремонте вмятин – бурно развивающееся сегодня ответвление на стыке детейлинга и кузовного ремонта.

Особенность метода в том, что кузовной ремонт происходит без перекраски ремонтируемой детали. Тонкости работы по выравниванию вмятин на кузове без ущерба лакокрасочному покрытию раскрыл Эльдар Шайдуллин - мастер PDR, организатор PDR феста 2024 и автор бренда «Save auto». Приведем начальные тейки выступления Эльдара.

Минусы классического кузовного ремонта:

споттер нарушает структуру металла

шпаклевка подвержена усадке, может лопаться

риск непопадания в тон заводского цвета

качество покраски отличается от заводского

Плюсы PDR-ремонта

сохранение заводского ЛКП

нет риска несовпадения цвета, шагрени, сорности

экономия времени

сохранение привлекательности авто

Так в чем же суть метода? Если вы решили, что уже обо все догадались, и речь пойдет о каких-то магнитах и присосках, то спешим вас поправить: это не так! И приглашаем посмотреть подробное видео о PDR технологиях. Спойлер: самое интересное начинается с 12:30.

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Источник: АОСДАМ