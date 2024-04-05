Возвращение «буханки» и кроссоверы с полным приводом: на рынок выходят новинки

Стало известно, автомобили каких брендов появятся на рынке России в апреле

На российский авторынок в апреле выходят несколько новых моделей иномарок и модернизированные отечественные автомобили.

Китайский бренд Haval анонсировал выход кроссовера H3, который своими габаритами соразмерен с Volkswagen Tiguan. Для россиян новинка будет предлагаться и с полным, и с передним приводом. Продажи Haval H3 начнутся во втором квартале текущего года, цены объявят ближе к старту.

Флагманский кроссовер Jaecoo J8 появится в России только с полным приводом. У автомобиля турбомотор объемом 2,0 л мощностью 249 л.с., в паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия Getrag 7DCT400. У кроссовера две комплектации, по словам дилеров, продажи новинки начнутся в апреле.

Китайский бренд VGV приготовил для рынка РФ две новинки. Пятиместный кроссовер U70 Pro оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 143 л.с., а у семиместного U75 Plus под капотом двигатель объемом 2,0 л мощностью 199 л.с. В обоих моделях двигатель агрегатируется с 8-ступенчатой АКП немецкой марки ZF.

Jaecoo J8 VGV U70 Pro

Кроссоверу Geely Monjaro, признанному в 2023 году одним из бестселлеров рынка РФ, обновили отделку. Самая дорогая версия теперь доступна с кузовом не только изумрудного цвета, но и матового серого. Салон отделан искусственной кожей черного цвета, изменена графика подсветки дверей и передней панели. Под капотом турбомотор мощностью 238 л.с., он агрегатируется с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом японской марки Aisin. Цены стартуют от 4,7 млн рублей.

Omoda вывела на российский рынок кроссовер C5 в упрощенной комплектации, за счет этого базовая цена снизилась на 140 тыс. рублей. Новая версия Fun за 2,2 млн рублей доступна для автомобилей 2024 года, автомобиль оснащен турбомотором объемом 1.5 мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом.

Geely Monjaro Omoda C5

Отечественный завод УАЗ в апреле возобновил прием заказов на автомобили в версии «Экспедиция». В продаже появились модернизированные внедорожники Хантер и фургоны СГР («буханка»). Стоимость экспедиционного Хантера – 1,79 млн рублей, «буханки» – 1,69 млн рублей.

Компания Ixen Motors известна российскому рынку кроссовером Forthing, в апреле появится модель T5 Evo с тремя вариантами дизайна. Один – классический, у второго увеличенный спойлер переднего бампера и декоративные элементы красного цвета. Третий вариант отличается более массивной решеткой радиатора. У новинки под капотом турбомотор объемом 1,5 л и роботом марки Magna. Для рынка России T5 Evo будет предлагаться с полноприводной трансмиссией, разработанной Dongfeng Liuzhou Motor.

Forthing T5 Evo УАЗ СГР Экспедиция

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Источник: gazeta.ru