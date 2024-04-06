Китайский аналог Suzuki Jimny вернулся на рынок со значительными улучшениями

Официальный запуск нового кроссовера Baojun Yue состоится в апреле этого года

Baojun Motors официально объявила о грядущем выпуске обновленной версии электрического кроссовера Baojun Yue в середине апреля. Компактный внедорожник, прозванный «китайским Suzuki Jimny» из-за своего компактного кузова и внедорожных качеств, появился на рынке около года назад и быстро завоевал популярность.

Производитель пообещал улучшения в дизайне, использование более качественных материалов в салоне, добавление новых мест для хранения вещей и расширенный набор функций помощи водителю.

Baojun Yue 2024

К существующей цветовой гамме Sunrise Orange, Morning Green и Space Black присоединятся три новых оттенка: Sea of Clouds White, Mountain Mist Grey и Sunburst Blue. Также покупателям будут предложены стильные глянцевые черные многоспицевые диски.

Внутри автомобиля появится центральный подлокотник с вместительным отделением для мелочей, а расположение подстаканников и рычага переключения передач будет оптимизировано для большего удобства. Инженеры также добавили новую пряжку ремня безопасности в стиле спортивных автомобилей. Задние сиденья смогут складываться независимо, увеличивая объем багажника до внушительных 715 литров.

Baojun Yue 2024

В базовую комплектацию войдут такие полезные функции, как датчик дождя, бесключевой доступ, дистанционное открывание/закрывание всех окон с защитой от защемления, а также круиз-контроль. Под капотом будет установлен синхронный электродвигатель с постоянными магнитами мощностью 50 кВт и максимальным крутящим моментом 140 Н∙м.

Что касается ходовой части, автомобиль получит независимую переднюю подвеску McPherson и трехрычажную заднюю с интегрированным мостом. Демпфирующие характеристики амортизаторов были специально подобраны для обеспечения комфортной езды в различных условиях городской эксплуатации. По данным производителя, запас хода на одном заряде составит внушительные 303 км по циклу CLTC, а также будет поддерживаться быстрая зарядка батареи.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ITHome