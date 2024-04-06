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Китайский аналог Suzuki Jimny вернулся на рынок со значительными улучшениями
Официальный запуск нового кроссовера Baojun Yue...

Китайский аналог Suzuki Jimny вернулся на рынок со значительными улучшениями

Официальный запуск нового кроссовера Baojun Yue состоится в апреле этого года

Baojun Motors официально объявила о грядущем выпуске обновленной версии электрического кроссовера Baojun Yue в середине апреля. Компактный внедорожник, прозванный «китайским Suzuki Jimny» из-за своего компактного кузова и внедорожных качеств, появился на рынке около года назад и быстро завоевал популярность.

Производитель пообещал улучшения в дизайне, использование более качественных материалов в салоне, добавление новых мест для хранения вещей и расширенный набор функций помощи водителю.

Baojun Yue 2024
Baojun Yue 2024
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К существующей цветовой гамме Sunrise Orange, Morning Green и Space Black присоединятся три новых оттенка: Sea of Clouds White, Mountain Mist Grey и Sunburst Blue. Также покупателям будут предложены стильные глянцевые черные многоспицевые диски.

Внутри автомобиля появится центральный подлокотник с вместительным отделением для мелочей, а расположение подстаканников и рычага переключения передач будет оптимизировано для большего удобства. Инженеры также добавили новую пряжку ремня безопасности в стиле спортивных автомобилей. Задние сиденья смогут складываться независимо, увеличивая объем багажника до внушительных 715 литров.

Baojun Yue 2024
Baojun Yue 2024

В базовую комплектацию войдут такие полезные функции, как датчик дождя, бесключевой доступ, дистанционное открывание/закрывание всех окон с защитой от защемления, а также круиз-контроль. Под капотом будет установлен синхронный электродвигатель с постоянными магнитами мощностью 50 кВт и максимальным крутящим моментом 140 Нм.

Что касается ходовой части, автомобиль получит независимую переднюю подвеску McPherson и трехрычажную заднюю с интегрированным мостом. Демпфирующие характеристики амортизаторов были специально подобраны для обеспечения комфортной езды в различных условиях городской эксплуатации. По данным производителя, запас хода на одном заряде составит внушительные 303 км по циклу CLTC, а также будет поддерживаться быстрая зарядка батареи.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
06.04.2024
Фото:ITHome
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