#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval Jolion и флаг Китая
6 апреля
Что ждет китайские бренды при возвращении «европейцев» на российский рынок?
Возвращение западных автобрендов в Россию...
ДТП
6 апреля
Россияне стали реже попадать в ДТП: свежая статистика
В первом квартале 2024 года аварийность на...
Baojun Yue 2024
6 апреля
Китайский аналог Suzuki Jimny вернулся на рынок со значительными улучшениями
Официальный запуск нового кроссовера Baojun Yue...

Россияне стали реже попадать в ДТП: свежая статистика

В первом квартале 2024 года аварийность на российских дорогах уменьшилась на 27%

В России наблюдается значительное снижение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с начала текущего года, как сообщает исследование, предоставленное «Страховым домом ВСК».

Интересно отметить, что по-прежнему виновниками ДТП, как правило, остаются обладатели отечественных автомобилей. В итоге антирейтинг наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился. В него входят модели ВАЗ, Toyota, Hyundai, Kia и Renault.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

В то же время у указанных марок наблюдается положительная тенденция к сокращению общего числа ДТП. Например, Lada сократила количество аварий на 37%, Renault и Toyota – на 29%, Hyundai – на 37%, а Kia – на 42%. А вот китайские автопроизводители, наоборот, столкнулись с увеличением аварийности: марка Geely зафиксировала рост на 12%, Chery – на 30%, Haval – на 44%.

Наибольшее количество ДТП в первом квартале 2024 года зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Башкортостане. С другой стороны, самые дисциплинированные водители обитают в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге.

Источник: Газета.Ru

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
06.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0