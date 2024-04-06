Россияне стали реже попадать в ДТП: свежая статистика

В первом квартале 2024 года аварийность на российских дорогах уменьшилась на 27%

В России наблюдается значительное снижение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с начала текущего года, как сообщает исследование, предоставленное «Страховым домом ВСК».

Интересно отметить, что по-прежнему виновниками ДТП, как правило, остаются обладатели отечественных автомобилей. В итоге антирейтинг наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился. В него входят модели ВАЗ, Toyota, Hyundai, Kia и Renault.

В то же время у указанных марок наблюдается положительная тенденция к сокращению общего числа ДТП. Например, Lada сократила количество аварий на 37%, Renault и Toyota – на 29%, Hyundai – на 37%, а Kia – на 42%. А вот китайские автопроизводители, наоборот, столкнулись с увеличением аварийности: марка Geely зафиксировала рост на 12%, Chery – на 30%, Haval – на 44%.

Наибольшее количество ДТП в первом квартале 2024 года зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Башкортостане. С другой стороны, самые дисциплинированные водители обитают в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге.

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Источник: Газета.Ru