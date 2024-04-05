Кроссовер, внедорожник и пикап — выход этих новинок ожидается уже в этом году

Китайский бренд Oting анонсировал дебют 4 новых моделей на рынке России

Китайский бренд Oting выведет на российский рынок четыре новые модели. О планах компании рассказали в пресс-службе бренда.

Речь идет о компактном кроссовере, крупноразмерном внедорожнике, а также пикапе и модели сегмента LCV. Китайский производитель намерен увеличить количество своих дилерских центров в России до 100 к 2025 году.

Oting Паладин

Дебют рамного внедорожника Oting Паладин на российском рынке состоялся в конце февраля, цена модели в базовой комплектации составляет 3,8 млн рублей. Внедорожник создан на платформе Nissan Terra, перед тем как его стали поставлять на рынок РФ автомобиль претерпел изменения, в частности, у него новый салон.

Oting Паладин

Под капотом бензиновый турбомотор объемом 2,0 л Mitsubishi 4K31 мощностью 218 л. с. (360 Нм) в связке с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF. Производство Паладина наладили на заводе Zhengzhou Nissan — это совместное японо-китайское предприятие Nissan и Dongfeng, дистрибьюторское соглашение будет действовать пять лет. Внедорожнику присвоено русскоязычное название в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

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Источник: iz.ru