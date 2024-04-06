Голодных водителей признали опасными на дороге

Голод признан одной из причин ухудшения концентрации внимания при вождении

Голод не просто неприятное ощущение, но и опасное состояние, особенно для тех, кто управляет автомобилем. Об этом предупреждает врач-диетолог Антонина Саволюк.

Чувство голода вызывает дискомфорт, который, в свою очередь, является источником стресса. Стресс отвлекает внимание водителя от дороги, снижает его бдительность и способность принимать быстрые и верные решения. Это может привести к опасным ситуациям и авариям.

Особенно опасен голод для водителей с нарушениями углеводного обмена, например с сахарным диабетом. У них голод может привести к резкому падению уровня сахара в крови, что влечет за собой снижение концентрации внимания, вплоть до потери сознания. Такие люди имеют право управлять автомобилем, однако им следует быть особенно внимательными к своему питанию и не садиться за руль на голодный желудок.

Помимо отвлечения внимания, голод также может влиять на физические возможности водителя. Он может привести к дрожанию рук, головокружению и тошноте. Все это затрудняет управление автомобилем и повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

Чтобы избежать опасных последствий, водителям рекомендуется соблюдать правильный режим питания и не садиться за руль на голодный желудок. Небольшие перекусы здоровой пищей в течение дня помогут поддерживать уровень сахара в крови и концентрацию внимания на нужном уровне.

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Источник: Газета.Ru