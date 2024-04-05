Санкции и проблемы с поставками: в России закрылся еще один автозавод
Компания «Трак Продакшн Рус», в активе которой было предприятие по производству грузовиков под марками MAN и Scania, прекратила свою деятельность с 1 апреля 2024 года. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Контур.Фокус».
История компании началась в 2016 году, о том, что сейчас все работы прекращены, подтвердили и в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга. На фоне проблем с поставкой комплектующих в марте 2022 года руководство завода приостановило работы. Ожидалось, что в течение 3-6 месяцев ситуация стабилизируется, но логистические цепочки восстановить не удалось из-за санкций.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Мощности завода в городе на Неве были рассчитаны на выпуск до 7,5 тыс. Scania и 6 тыс. MAN в год, но реальные объемы производства недотягивали до этих показателей. В 2022 году MAN и Scania (входят в концерн Traton, подконтрольный Volkswagen Group) объявили о продаже дилерских центров на территории РФ.
В итоге «Скания-Русь» стала независимым эксклюзивным дистрибьютором и теперь называется «БВГ», а «МАН Трак энд Бас Рус» продолжает работу на отечественном рынке под названием «МТБР». Напомним, совокупная доля Scania и MAN на российском рынке грузовых автомобилей составляла более 12%.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: dp.ru