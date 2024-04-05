Санкции и проблемы с поставками: в России закрылся еще один автозавод

В Петербурге прекратил деятельность производитель грузовиков MAN и Scania

Компания «Трак Продакшн Рус», в активе которой было предприятие по производству грузовиков под марками MAN и Scania, прекратила свою деятельность с 1 апреля 2024 года. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

История компании началась в 2016 году, о том, что сейчас все работы прекращены, подтвердили и в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга. На фоне проблем с поставкой комплектующих в марте 2022 года руководство завода приостановило работы. Ожидалось, что в течение 3-6 месяцев ситуация стабилизируется, но логистические цепочки восстановить не удалось из-за санкций.

Мощности завода в городе на Неве были рассчитаны на выпуск до 7,5 тыс. Scania и 6 тыс. MAN в год, но реальные объемы производства недотягивали до этих показателей. В 2022 году MAN и Scania (входят в концерн Traton, подконтрольный Volkswagen Group) объявили о продаже дилерских центров на территории РФ.

В итоге «Скания-Русь» стала независимым эксклюзивным дистрибьютором и теперь называется «БВГ», а «МАН Трак энд Бас Рус» продолжает работу на отечественном рынке под названием «МТБР». Напомним, совокупная доля Scania и MAN на российском рынке грузовых автомобилей составляла более 12%.

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Источник: dp.ru