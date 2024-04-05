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В России продажи автомобилей по итогам первого...

Положительная динамика: эксперт об ажиотаже на авторынке России

В России продажи автомобилей по итогам первого квартала выросли в 2 раза

За первые три месяца 2024 года в России реализовано примерно 356 тысяч новых легковых автомобилей, этот показатель в два раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На спрос могли повлиять новые правила оплаты утильсбора и предстоящее подорожание машин, убеждены эксперты РБК.

Основная доля продаж приходится на автомобили китайского производства.

Представитель одного из ведущих автодилеров в Москве Ренат Тюктеев заявил, что это положительно отражается на динамике продаж.

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«Более того, и клиент начинает привыкать к маркам из Китая. Те, кто по принципиальным соображениям не рассматривал их покупку, меняют свое решение. Это положительно отражается на динамике», – подчеркнул эксперт автоотрасли.

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

По итогам января-февраля доминирующее положение на рынке России занимает отечественная Lada производства АВТОВАЗа. На ее долю пришлось порядка 28% всего количества проданных транспортных средств.

А среди иномарок лидирует китайский бренд Geely – его продажи составили 12,26 тыс. машин в месяц. Также в число популярных марок вошли Chery, Haval, Changan, Omoda, Exeed, Tank, Lixiang.

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Источник: rbc.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
05.04.2024
Фото:Depositphotos
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