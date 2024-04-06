В России разработали революционный бензиновый двигатель

Мотор Gimura 1000s позволяет снять 105 л.с. и 106 Нм с литра рабочего объема

На выставке «Мотовесна-2024» в Москве был представлен уникальный отечественный бензиновый двигатель. Новинку, получившую название Gimura 1000s, разработали казанские энтузиасты во главе с Рустемом Зариповым.

Главной особенностью двигателя является его выдающаяся удельная мощность. С одного литра рабочего объема он способен выдавать 105 л. с. и 106 Н·м крутящего момента. Турбированная версия демонстрирует еще более впечатляющие показатели – 215 л. с.

Для изготовления двигателя использован алюминий. В нем также применяются форсунки и дроссельная заслонка от моделей Lada. Масса силового агрегата составляет всего 60 кг.

Благодаря своим компактным размерам и малому весу, Gimura 1000s может устанавливаться на квадроциклы. Кроме того, он теоретически может быть использован и в автомобилях.

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Источник: Telegram-канал «Автопоток»