В Россию привезли кроссовер Mitsubishi с неубиваемым мотором дешевле «китайцев»

В РФ стартовали продажи нового Mitsubishi Outlander по цене от 3,36 млн рублей

В России поступил в продажу новый Mitsubishi Outlander четвертого поколения, который не был официально выпущен на российский рынок. Дилеры и частные лица продолжают ввозить его по альтернативным схемам.

Mitsubishi Outlander

Стоимость нового Outlander 2023 года выпуска стартует от 3 360 000 рублей, согласно данным одного из сайтов объявлений. Автомобиль с нулевым пробегом и документами, необходимыми для постановки на учет, продает частное лицо из Алтайского края.

Mitsubishi Outlander

Немного дороже — за 3 390 000 рублей — можно приобрести такой же кроссовер в Уфе, а в Иванове его продают за 3 770 000 рублей. По словам продавца, этот Outlander ввезен из Объединенных Арабских Эмиратов и имеет электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Кроме того, он оснащен кожаным салоном, ковриками и подогревом передних сидений.

Все эти Outlander объединяет переднеприводная компоновка. Под капотом у них установлен надежный и проверенный временем 2,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель, который выдает 184 л. с. Этот двигатель известен по кроссоверу Nissan X-Trail. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор также от Nissan.

Интерьер Mitsubishi Outlander

Версия с тем же двигателем и полным приводом стоит дороже: от 4 000 000 рублей в Самаре. В Оренбурге ее продают за 4 100 000 рублей, в Москве — минимум за 4 300 000 рублей, а самый дорогой Outlander четвертого поколения выставлен на продажу в Тюмени за 5 250 000 рублей.

При этом цены на официально представленные в России китайские кроссоверы зачастую выше. К примеру, Changan Uni-K стоит от 3 689 900 рублей, а Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок — от 3 549 900 рублей.

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Источник: Автоновости дня