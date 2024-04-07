Cayenne можно отправлять на пенсию: Porsche приготовил достойного преемника

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Появились первые фото нового флагманского внедорожника Porsche K1

Компания Porsche работает над созданием флагманского внедорожника K1, который займет место Cayenne в качестве самого крупного кроссовера в линейке. Согласно недавно опубликованным шпионским снимкам, ожидается, что K1 будет полностью электрическим и дебютирует в 2027 году.

Porsche K1 на испытаниях
Porsche K1 на испытаниях

Внешне K1 имеет длинный, низкий и широкий кузов с просторной колесной базой, которая должна обеспечить место для третьего ряда сидений. Автомобиль оснащен фарами и светодиодными фонарями, расположенными под единым блоком. Решетка радиатора не имеет воздухозаборниа, так как K1, как и Taycan, является полностью электрическим.

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K1 будет построен на совершенно новой архитектуре SSP Sport, являющейся расширенной версией основной платформы SSP, используемой брендами VW Group. Хотя Porsche не раскрывает подробностей о силовой установке, можно ожидать, что топовые версии K1 будут иметь мощность более 1000 л. с., как Taycan Turbo GT.

Porsche K1 на испытаниях
Porsche K1 на испытаниях

Интерьер K1 еще не раскрыт, но можно ожидать, что он будет просторным и роскошным. Ожидается, что автомобиль будет оснащен новейшими технологиями Porsche, включая информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном и цифровую приборную панель.

K1 займет место флагманского внедорожника в линейке Porsche, превысив Cayenne по размерам и мощности. Автомобиль будет конкурировать с такими моделями, как BMW X7 и Cadillac Escalade.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
07.04.2024
Фото:Carscoops
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