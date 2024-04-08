#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
20 апреля
Nissan обновил Qashqai в стиле электрических моделей
Fang Cheng Bao Super 3
20 апреля
«Дочка» бренда BYD показала внедорожник с площадкой для дронов на крыше
Fang Cheng Bao представил бюджетный внедорожник...
Chery Tansuo 06 C-DM
20 апреля
Chery выпустит новый кроссовер с запасом хода 1300 км
Chery Tansuo 06 C-DM представят на Пекинском...

Японские автомасла уйдут из России. Что это значит?

10 мая Япония прекратит экспорт в Россию аккумуляторов и моторных масел

5 апреля Япония ввела очередной запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, среди которых автомобильные аккумуляторы и моторные масла. Ограничения вступят в силу через месяц, с 10 мая.

Эксперты уверены, что данная инициатива властей иностранного государства не окажет существенного влияния на российский рынок. Отечественные автолюбители уже адаптировались к уходу основных игроков масляного сегмента. Их успешно заменили продукты российских и западных компаний, представляющих дружественные страны (или ввезённые через них).

Моторные масла Takayama
Моторные масла Takayama

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

Также все более популярными становятся бренды, полностью или частично локализовавшие производство на территории РФ. А значит – не должны считаться импортом. Одна из таких марок – Takayama (принадлежит японской JCI Corporation).

По словам генерального директора Сакагути Сугуру, ввиду того, что в случае с Takayama в Россию ввозится не готовый продукт, а технологии и компоненты, санкций опасаться не стоит.

Сакагути Сугуру
Сакагути Сугуру

JCI Corporation еще в 2023 году локализовала производство смазочных материалов и антифризов под брендом Takayama на блендинговой площадке UPEC в Калужской области. Это позволяет обеспечить потребителей все тем же высокотехнологичным продуктом, но без санкционных рисков и при этом – с японском качеством и технологиями.

Источник: Пресс-служба JCI Corporation

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Пресс-служба JCI Corporation, Depositphotos
Количество просмотров 35728
08.04.2024
Фото:Пресс-служба JCI Corporation, Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0