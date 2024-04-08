Японские автомасла уйдут из России. Что это значит?

10 мая Япония прекратит экспорт в Россию аккумуляторов и моторных масел

5 апреля Япония ввела очередной запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, среди которых автомобильные аккумуляторы и моторные масла. Ограничения вступят в силу через месяц, с 10 мая.

Эксперты уверены, что данная инициатива властей иностранного государства не окажет существенного влияния на российский рынок. Отечественные автолюбители уже адаптировались к уходу основных игроков масляного сегмента. Их успешно заменили продукты российских и западных компаний, представляющих дружественные страны (или ввезённые через них).

Моторные масла Takayama

Также все более популярными становятся бренды, полностью или частично локализовавшие производство на территории РФ. А значит – не должны считаться импортом. Одна из таких марок – Takayama (принадлежит японской JCI Corporation).

По словам генерального директора Сакагути Сугуру, ввиду того, что в случае с Takayama в Россию ввозится не готовый продукт, а технологии и компоненты, санкций опасаться не стоит.

Сакагути Сугуру

JCI Corporation еще в 2023 году локализовала производство смазочных материалов и антифризов под брендом Takayama на блендинговой площадке UPEC в Калужской области. Это позволяет обеспечить потребителей все тем же высокотехнологичным продуктом, но без санкционных рисков и при этом – с японском качеством и технологиями.

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Источник: Пресс-служба JCI Corporation