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С этими сердечными заболеваниями за руль категорически нельзя!

Ряд сердечных заболеваний накладывает категорический запрет на вождение авто

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одними из самых распространенных в мире и требуют особого внимания со стороны водителей.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Иван Степаненко утверждает, что водителям с определенными сердечными заболеваниями категорически запрещается садиться за руль. К таким заболеваниям относятся: тяжелая тахикардия, пароксизмальные нарушения ритма сердца, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе, а также тяжелая сердечная недостаточность.

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При этих заболеваниях водители могут внезапно потерять сознание или испытать приступ, что создает серьезную опасность как для них самих, так и для окружающих.

Для водителей с другими сердечно-сосудистыми патологиями ограничения могут вводиться индивидуально. Врач может запретить им управлять автомобилем на период обострения заболевания или в случае недостаточной эффективности медикаментозной терапии.

Сами по себе кардиологические препараты не являются противопоказанием для вождения. Однако некоторые из них могут вызывать побочные эффекты, такие как головокружение, сонливость или нарушение концентрации внимания. В таких случаях водителю необходимо проконсультироваться с врачом о возможном влиянии препаратов на его способность управлять транспортным средством.

Источник: Газета.Ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / freepik
07.04.2024
Фото:freepik / freepik
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