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Эти автомобили быстрее всех теряют в цене

Электрокары Mercedes-Benz и Nissan признаны самыми быстро дешевеющими на рынке

Американский портал iSeeCars опубликовал рейтинг автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене. Лидерами антирейтинга стали электрокары Mercedes-Benz и Nissan.

Электромобиль Mercedes-Benz EQS возглавил список с показателем 48,7%. Это означает, что за первый год владения автомобиль теряет почти половину своей первоначальной стоимости.

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Nissan Leaf оказался на втором месте с результатом 45,7%. Следом за ним расположился Jaguar F-Pace с 35,4%.

Среди других моделей, которые быстро обесцениваются, оказались Alfa Romeo Giulia (33,4%), Kia EV6 (33,3%), Hyundai Ioniq 5 (32,9%), Volkswagen ID.4 (32,9%), Alfa Romeo Stelvio (32,3%), Nissan Murano (32%) и Mercedes S-Class (31,5%).

Помимо электрокаров, в список автомобилей, которые быстро теряют в цене, попали и традиционные модели с бензиновыми двигателями. Среди них оказались Alfa Romeo Giulia, Jaguar F-Pace и Mercedes S-Class.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
07.04.2024
Фото:Depositphotos
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