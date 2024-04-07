Toyota верит в дизельные двигатели и не намерена от них отказываться

Toyota продолжит выпуск дизельных моторов и впишет их в экологические нормы

Руководство Toyota твердо убеждено в потенциале дизельных двигателей. По словам Шона Хэнли, главы отдела продаж и маркетинга Toyota Australia, дизель еще не умер, несмотря на различные заявления. У него есть будущее, и он не исчезнет в ближайшем будущем.

В интервью изданию Drive Хэнли подчеркнул, что дизель остается отличным выбором для пикапов и крупных внедорожников. Он признает, что для выживания дизельным двигателям необходимо адаптироваться к более строгим нормам выбросов. Именно поэтому Toyota недавно выпустила Hilux с 2,8-литровым турбодизельным двигателем в мягкогибридном исполнении.

Компания не исключает использования синтетического дизельного топлива. Параллельно Toyota разрабатывает двигатели внутреннего сгорания, работающие на водороде, испытывая прототипы GR Yaris и GR Corolla на гоночных трассах. Недавно председатель правления Акио Тойода заявил о разработке нового семейства двигателей внутреннего сгорания, что свидетельствует о долгосрочных планах компании продолжать продавать автомобили с традиционными двигателями.

По мнению Toyota, чисто электрические автомобили никогда не превысят 30% доли рынка. Оставшиеся 70% по-прежнему будут приходиться на двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине и дизеле. Toyota считает, что в будущем синтетическое топливо и водород могут стать жизнеспособными альтернативами.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2023 году электромобили впервые превзошли продажи дизельных машин в ЕС, составив 14,6% от общего объема поставок. Гибридные автомобили также были более популярны, чем дизельные, их доля составила 45,5%.

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Источник: Motor1