Toyota верит в дизельные двигатели и не намерена от них отказываться
Руководство Toyota твердо убеждено в потенциале дизельных двигателей. По словам Шона Хэнли, главы отдела продаж и маркетинга Toyota Australia, дизель еще не умер, несмотря на различные заявления. У него есть будущее, и он не исчезнет в ближайшем будущем.
В интервью изданию Drive Хэнли подчеркнул, что дизель остается отличным выбором для пикапов и крупных внедорожников. Он признает, что для выживания дизельным двигателям необходимо адаптироваться к более строгим нормам выбросов. Именно поэтому Toyota недавно выпустила Hilux с 2,8-литровым турбодизельным двигателем в мягкогибридном исполнении.
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Компания не исключает использования синтетического дизельного топлива. Параллельно Toyota разрабатывает двигатели внутреннего сгорания, работающие на водороде, испытывая прототипы GR Yaris и GR Corolla на гоночных трассах. Недавно председатель правления Акио Тойода заявил о разработке нового семейства двигателей внутреннего сгорания, что свидетельствует о долгосрочных планах компании продолжать продавать автомобили с традиционными двигателями.
По мнению Toyota, чисто электрические автомобили никогда не превысят 30% доли рынка. Оставшиеся 70% по-прежнему будут приходиться на двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине и дизеле. Toyota считает, что в будущем синтетическое топливо и водород могут стать жизнеспособными альтернативами.
Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2023 году электромобили впервые превзошли продажи дизельных машин в ЕС, составив 14,6% от общего объема поставок. Гибридные автомобили также были более популярны, чем дизельные, их доля составила 45,5%.
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Источник: Motor1