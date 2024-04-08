Названы самые популярные аудиокниги среди российских автолюбителей

Аудиокниги «Слово пацана» и «Мастер и Маргарита» чаще всего слушают в автомобиле

Сервис HiFi-стриминга Звук провел исследование, в рамках которого были выявлены самые популярные аудиокниги, музыкальные жанры и подкасты среди водителей. Исследование приурочено к запуску большого обновления версии приложения для CarPlay и Android Auto.

Аудиокниги

Статистика показала, что с января 2024 года пользователи сервиса чаще всего слушали в автомобилях аудиокнигу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010». Очевидно, воодушевившись просмотром телесериала, снятого на основе одноименной книги журналиста Роберта Гараева. Уже на фоне выхода новой экранизации романа Михаила Булгакова второй по популярности стала аудиокнига «Мастер и Маргарита». На третьем месте – «iPhuck 10», роман Виктора Пелевина о будущем любви и искусства. Замыкают пятерку аудиокниги «Финансист» Теодора Драйзера и «Задача трех тел» Лю Цысиня.

Подкасты

Самым прослушиваемым стал подкаст «История за пределами учебников с Владимиром Мединским». Далее идут детективные «Дневники Лоры Палны». Слушают в дороге и детский контент: «ХРУМ или Сказочный детектив». Популярным оказался еще один исторический подкаст: «Закат империи» с историями о людях и событиях начала XX века. Интересен автолюбителям и Minaev Live — личный канал писателя и журналиста Сергея Минаева.

Жанры

Авторы исследования определили и самые популярные музыкальные жанры. На первом месте – поп, на втором – рок, на третьем – хип-хоп. Четвертую строчку заняла электронная музыка, а на пятой позиции разместился альтернативный рок.

Расширенная версия HiFi-стриминга Звук теперь доступна в CarPlay и Android Auto. В ней можно включать «Силу Звука» – персонализированную волну на базе умных алгоритмов, которая подстраивается под пользователя с учетом его предпочтений. Слушать аудиокниги и музыку можно, не отвлекаясь от вождения: выбрать нужный контент помогут кнопки на руле.

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Источник: Пресс-служба сервиса HiFi-стриминга Звук