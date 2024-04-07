Самый надежный кроссовер в мире обнаружен продаже в России по приятной цене

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Российские дилеры продают Honda CR-V последнего поколения за 3,4 млн рублей

Honda CR-V славится своей непревзойденной надежностью и выносливостью. Мощная рама, прочная подвеска и продуманная система полного привода гарантируют уверенное преодоление любых дорожных условий.

Honda CR-V
Honda CR-V

Покупателям предлагается выбор между гибридной и бензиновой модификациями. Гибридная система сочетает 2-литровый бензиновый двигатель и 184-сильный электромотор, обеспечивая экономичный расход топлива и впечатляющую динамику. Бензиновый вариант оснащен 1,5-литровым турбомотором на 193 л. с.

Honda CR-V
Honda CR-V
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Honda CR-V предлагает широкий спектр комплектаций, от базовой до топовой. Даже в начальных версиях автомобиль оснащен современным мультимедийным комплексом, климат-контролем и многочисленными системами безопасности.

Honda CR-V доступна по привлекательным ценам. На одном из классифайдов минимальная стоимость переднеприводного гибридного кроссовера составляет всего 3 442 255 рублей. Полностью бензиновый вариант продается по цене от 3 583 227 рублей. Полноприводные модификации обойдутся покупателям в сумму от 3 650 000 рублей.

Интерьер Honda CR-V
Интерьер Honda CR-V

Honda CR-V шестого поколения поставляется по схеме параллельного импорта и доступен для приобретения у мультибрендовых автосалонов.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 1
07.04.2024
Фото:Honda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

-13