Самый надежный кроссовер в мире обнаружен продаже в России по приятной цене
Honda CR-V славится своей непревзойденной надежностью и выносливостью. Мощная рама, прочная подвеска и продуманная система полного привода гарантируют уверенное преодоление любых дорожных условий.
Покупателям предлагается выбор между гибридной и бензиновой модификациями. Гибридная система сочетает 2-литровый бензиновый двигатель и 184-сильный электромотор, обеспечивая экономичный расход топлива и впечатляющую динамику. Бензиновый вариант оснащен 1,5-литровым турбомотором на 193 л. с.
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Honda CR-V предлагает широкий спектр комплектаций, от базовой до топовой. Даже в начальных версиях автомобиль оснащен современным мультимедийным комплексом, климат-контролем и многочисленными системами безопасности.
Honda CR-V доступна по привлекательным ценам. На одном из классифайдов минимальная стоимость переднеприводного гибридного кроссовера составляет всего 3 442 255 рублей. Полностью бензиновый вариант продается по цене от 3 583 227 рублей. Полноприводные модификации обойдутся покупателям в сумму от 3 650 000 рублей.
Honda CR-V шестого поколения поставляется по схеме параллельного импорта и доступен для приобретения у мультибрендовых автосалонов.
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Honda CR-V (1)
я не нашел
сплошное г за такие деньги!
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.