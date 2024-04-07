Названы лучшие автомобили для дачников
Планируя поездки на дачу, владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью выбора подходящего транспортного средства, отвечающего специфическим требованиям загородных условий. На российском рынке в 2023 году представлен широкий спектр автомобилей, отвечающих требованиям дачников.
1. Lada Niva: легенда российских дорог
Семейство внедорожников Lada Niva (включая модели Legend и Travel) неизменно пользуется популярностью у любителей дачного отдыха. Автомобили этой линейки обладают отличными внедорожными характеристиками, высокой проходимостью и доступной ценой. Они неприхотливы в обслуживании и обладают низким расходом топлива. Цены на Lada Niva варьируются от 1 198 900 до 1 456 900 рублей.
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2. Haval M6: просторный и практичный кроссовер
Стоимость Haval M6 несколько выше, чем у его популярного собрата Haval Jolion, но это компенсируется большим внутренним пространством и вместительным багажным отделением. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор, работающий на 92-м бензине. Автомобиль оснащается механической или роботизированной коробкой передач. Цены на Haval M6 стартуют от 1 979 000 рублей.
3. Lada Vesta SW: универсальный вариант для дачи
Универсал Lada Vesta SW, даже в обычном исполнении, характеризуется внушительным клиренсом (178 мм) и вместительным багажником (480 литров). Силовые агрегаты мощностью от 90 до 122 л. с. обеспечивают хорошую динамику и экономичный расход топлива. Трансмиссия представлена механической и бесступенчатой коробками передач. Стоимость автомобиля от 1 329 900 и до 2 015 900 рублей.
4. Great Wall Poer KingKong: гигантский пикап для многофункциональности
Этот пикап воплощает идею многофункционального транспортного средства для загородного отдыха. Огромный кузов позволяет перевозить объемные грузы, а внедорожные качества делают автомобиль идеальным для вылазок на природу. Силовая установка представлена 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л. с. Цена начинается от 2 899 000 рублей.
5. i-Space
Гибридный кроссовер мощностью 287 л. с отличается просторным семиместным салоном и обильным набором современных опций. Цены начинаются от 3 299 000 рублей.
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Источник: 110km.ru
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