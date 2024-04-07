Легендарный неубиваемый «Крузак» подешевел в России
В России продолжаются продажи легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 70, ввозимого по схеме параллельного импорта. Несмотря на свой архаичный дизайн, японский автомобиль по-прежнему пользуется популярностью среди любителей бездорожья, ценящих надежность и проходимость.
Крупный мультибрендовый автосалон из Новосибирска предлагает трехдверную «семидесятку» 2023 года выпуска в комплектации Full Option 4G 4WD с полным пакетом услуг, включая доставку, таможенные сборы, оформление ЭПТС и установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Стоимость такой машины составляет 5 500 000 рублей.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Также доступны трехдверные модели 2022 года выпуска в количестве трех экземпляров. Они продаются непосредственно на складе автосалона по цене 5 999 000 рублей.
Пятидверный Land Cruiser 70 обойдется дороже – от 6 388 000 рублей. Данная модель доступна только под заказ во Владивостоке.
По техническим параметрам все Toyota Land Cruiser 70, представленные на российском рынке, практически идентичны. Они оснащены 4-литровым бензиновым двигателем мощностью 228 л. с., пятиступенчатой механической коробкой передач и жестко подключаемым полным приводом с двумя неразрезными мостами.
Исключение составляет пятидверная версия, которая вместо бензинового агрегата получила 4,2-литровый дизельный двигатель мощностью 131 л. с.
Также в продаже имеются машины с 4,5-литровым 202-сильным дизелем. Однако их стоимость еще выше – от 6 390 000 рублей. Пикап Land Cruiser 70-й серии с таким двигателем в Санкт-Петербурге оценивается в 6 390 000 рублей, а пятидверный внедорожник – в 6 400 000 рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Автоновости дня
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!