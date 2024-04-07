Легендарный неубиваемый «Крузак» подешевел в России

Цена Toyota Land Cruiser 70 на российском рынке снизилась на 600 тыс. рублей

В России продолжаются продажи легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 70, ввозимого по схеме параллельного импорта. Несмотря на свой архаичный дизайн, японский автомобиль по-прежнему пользуется популярностью среди любителей бездорожья, ценящих надежность и проходимость.

Toyota Land Cruiser 70

Крупный мультибрендовый автосалон из Новосибирска предлагает трехдверную «семидесятку» 2023 года выпуска в комплектации Full Option 4G 4WD с полным пакетом услуг, включая доставку, таможенные сборы, оформление ЭПТС и установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Стоимость такой машины составляет 5 500 000 рублей.

Также доступны трехдверные модели 2022 года выпуска в количестве трех экземпляров. Они продаются непосредственно на складе автосалона по цене 5 999 000 рублей.

Пятидверный Land Cruiser 70 обойдется дороже – от 6 388 000 рублей. Данная модель доступна только под заказ во Владивостоке.

По техническим параметрам все Toyota Land Cruiser 70, представленные на российском рынке, практически идентичны. Они оснащены 4-литровым бензиновым двигателем мощностью 228 л. с., пятиступенчатой механической коробкой передач и жестко подключаемым полным приводом с двумя неразрезными мостами.

Интерьер Toyota Land Cruiser 70

Исключение составляет пятидверная версия, которая вместо бензинового агрегата получила 4,2-литровый дизельный двигатель мощностью 131 л. с.

Также в продаже имеются машины с 4,5-литровым 202-сильным дизелем. Однако их стоимость еще выше – от 6 390 000 рублей. Пикап Land Cruiser 70-й серии с таким двигателем в Санкт-Петербурге оценивается в 6 390 000 рублей, а пятидверный внедорожник – в 6 400 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня