Космос еще ближе — в РФ создан сверхмощный двигатель для межпланетных перелетов

В Росатоме создали прототип двигателя для межпланетных космических миссий

Силами специалистов госкорпорации «Росатом» создан перспективный плазменный ускоритель, эта разработка станет ключевым элементом плазменного двигателя для перспективных космических аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Работы выполнялись в рамках Программы развития атомной науки и технологий, в госкорпорации отмечают, что двигатель можно использовать при выполнения межпланетных космических миссий.

Плазменный ускоритель

«Исследования ученых в данном направлении позволят выйти на мировой уровень развития мощных лазерных установок, функционирующих в импульсно-периодическом режиме», — уточнили в пресс-службе.

Такой плазменный ускоритель нужен для создания первых прототипов соответствующих двигателей, обладающих высокой тягой (свыше 6 Н) и большим удельным импульсом (более 100 км/с). Отмечается, что благодаря разработке мощность силовых установок, работающих в импульсно-периодическом режиме, достигнет впечатляющих 300 кВт.

В «Росатоме» уверены, что разработка мощных плазменных силовых установок мощностью в сотни киловатт будет способствовать реализации целого ряда важных космических миссий. Включая полеты к другим планетам, регулярные грузоперевозки между Землей и лунными базами. Эта разработка выведет Россию на новый уровень в освоении космического пространства.

Всего по итогам 2023 года специалисты госкорпорации «Росатом» в рамках программы выполнили более 80 научно-исследовательских и конструкторских работ.

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Источник: atommedia.online