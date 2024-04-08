Автопарк России стареет: подсчитали количество машин, возрастом менее 10 лет

Автостат: в России возраст почти 70% легковых автомобилей превышает 10 лет

Количество легковых автомобилей, зарегистрированных в России и чей возраст превышает 10 лет, на начало 2024 года насчитывало 32,06 млн экземпляров. Такую статистике озвучили специалисты аналитического центра «Автостат».

В подготовленном ими отчете «Структура и прогноза парка легковых автомобилей в России» на долю машин, произведенных более 10 лет назад — ранее 2014 года, приходится 69,2%. Оставшуюся долю в 30,8% занимают автомобили, произведенные в 2014 году или позже (до 10 лет включительно).

В частности, по состоянию на 1 января 2024 года на территории Российской Федерации всего зарегистрировано 4,84 млн легковых машин возрастной категории 8 – 10 лет (доля – 10,4%).

У автомобилей возраста от 4 до 7 лет этот показатель составляет 6,44 млн шт. (13,9%). Меньше всего в России насчитывается легковых автомобилей, чей возраст составляет до 3 лет включительно (3,01 млн шт.; 6,5%).

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Источник: autostat.ru