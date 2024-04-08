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На этих трассах происходит больше всего ДТП — страховщики перечислили участки

Страховщики назвали 10-й км МКАД самым опасным в Москве для водителей

Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) названа трассой с самым большим количеством ДТП по итогам I квартала 2024 года. Такие данные обнародовали специалисты «Страхового дома ВСК».

Всего на МКАД за этот период зафиксировано почти 7% от всех аварий в Москве. Причем 2/3 от всего количества аварий приходится на водителей такси и каршеринга, подчеркивают эксперты. Также в антирейтинге в порядке убывания пол количеству дорожно-транспортных происшествий значатся: Дмитровское шоссе (3,8%), Ленинградское шоссе (2,4%), Варшавское шоссе (2,1%), Можайское шоссе (1,4%), шоссе Энтузиастов (1,3%), Каширское шоссе (1,2%), проспект Вернадского (1,1%).

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Самыми опасными участками МКАД страховщики назвали 10-й км — на этот участок приходится 17% всех происшествий на трассе, 30-й км (14%), 40-й и 60-й км (по 8,5%).

«В 2024 году сохранился еще один дорожный «тренд» — высокое число ДТП на трассах, ведущих в Новую Москву. На Киевское и Калужское шоссе приходится 1,6% столичных аварий. В целом в ТиНАО и ЗелАО фиксируется не менее 6% дорожных аварий в Москве», — добавили в ВСК.

Что касается самых безопасных московских дорог, в рейтинг вошли проспект Андропова, ЦКАД, Рязанское шоссе, Алтуфьевское шоссе, Рублевское шоссе, Ярославское шоссе, Профсоюзная улица.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Михаил Кутузов/ТАСС
Количество просмотров 72
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Фото:Михаил Кутузов/ТАСС
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