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В Госдуме обсудили, как противостоять угрозам, сдерживающим развитие автопрома РФ

Глава АВТОВАЗа Соколов: необходимо защитить автопром России от экспансии Китая

Сложившаяся в настоящее время на автомобильном рынке России ситуация представляет угрозу не только развитию, но и стабильному существованию отечественного автопрома и компонентной отрасли в среднесрочной перспективе. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе заседания Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы РФ.

Мероприятие было посвящено развитию автомобильной и компонентной отраслей промышленности, а также различным угрозам, оказывающим сдерживающий характер их дальнейший рост и достижение технологического суверенитета России.

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Соколов в своем докладе затронул наиболее острые направления, включая экспансию автомобилей из Китая, комплекс мер по защите отечественного рынка, а также инициативы по индексации размера утилизационного сбора для стимулирования иностранных компаний к инвестициям в локализацию автопроизводства в России.

«Зарубежные автопроизводители реализуют в России программу масштабной ценовой экспансии. Продажи легковых автомобилей в самом Китае в прошлом году превысили 26 млн. штук, что позволяет их брендам за счет эффекта масштаба предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский», — подчеркнул президент АВТОВАЗа.

Отмечается, что при сохранении текущих тенденций отечественные производители будут вынуждены сокращать производство до 50%. Причиной этому является падения спроса в ценовых сегментах, где представлены автомобили от китайского автопрома.

Соколов привел в пример итоги продаж одного из популярных в РФ китайских полноразмерных внедорожников, скидка на который в один из недавних периодов составила 900 тысяч рублей. Это в три раза выше среднего размера утильсбора, подчеркнул глава концерна. По его мнению, имеющиеся сегодня защитные барьеры на российском рынке недостаточны для стимуляции зарубежных производителей с целью перехода от импорта готовых автомобилей в РФ к инвестициям в развитие производства в нашей стране.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
08.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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