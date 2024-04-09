Следование этим правилам сделает ваш мотосезон безопаснее — лайфхаки от профи

Владельцам байков рассказали, что нужно обязательно проверить перед мотосезоном

С наступлением весны у любителей мотоциклов начинается новый сезон, но перед тем как седлать железного коня, необходимо тщательно проверить мототехнику на состояние с точки зрения технических характеристик. Также следует проверить свои навыки и экипировку.

До открытия мотосезона мотоциклы нужно тщательно протереть, обратить внимание на лакокрасочное покрытие, на котором могут быть царапины или коррозия. Следует обратить внимание на натяжение приводной цепи, при необходимости ее нужно очистить и смазать. Смазка специальными составами потребуется и тормозным механизмам.

Обязательно нужно проверить уровень моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Если за время зимы их уровень снизился, то, скорее всего, причина в течи. Что касается шин, следует проверить давление в шинах, если глубина протектора менее 1,6 мм, то их лучше заменить на новые.

Желательно перед первой поездкой совершить небольшой тест-драйв и обратить внимание на контрольные лампы ADS и антипробуксовочной системы. Если они во время движения на первых метрах гаснут – нужно проверить передние и задние тормоза.

Владельцам мотоциклов не стоит пренебрегать проверкой состояния собственной экипировки. Правильный мотоэкип обеспечивает пассивную безопасность и способствует комфорту мотоциклиста. Речь идет о шлеме, основном и противотуманном визорах и специальной противотуманной накладке, если на них есть царапины или другие повреждения – экипировку лучше сменить.

Мотоциклист должен помнить, что яркая одежда намного заметнее на трассах для других участников движения. Кроме того, необходимо помнить, что за время зимы водители отвыкли от присутствия байкеров на дорогах и не успевают правильно оценить скоростную динамику мотоцикла, поэтому нужно быть предельно внимательными.

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Источник: 110km.ru