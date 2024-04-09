Это самая мощная в линейке модель с полным приводом — старт продаж уже скоро

Audi представила обновленный 333-сильный полноприводный S3 2025 модельного года

Немецкий производитель Audi представил седан и хэтчбек Audi S3 2025. Модели после рестайлинга получили модернизированный четырехцилиндровый двигатель TFSI объемом 2,0 л. Его мощность составляет 333 л. с. и 420 Н∙м крутящего момента. По сравнению с последней версией это больше на 22 л. с. и 20 Н∙м. Для разгона до 100 км/ч потребуется 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч.

Audi S3 2025

Представители бренда заверяют, что во время движения S3 на постоянной скорости с низким или средним ускорением турбокомпрессор работает на постоянных оборотах, благодаря чему производительность улучшается. Кроме того, внесены изменения в 7-ступенчатую трансмиссию S-tronic, вдвое сокращено время переключения под полной нагрузкой.

Новинку отличают более жесткие подшипники рычагов и шарниры, оптимизированное прогрессивное рулевое управление и спортивная подвеска со сниженным на 15 см клиренсом.

Тормозную систему тоже оптимизировали, теперь у колес выборочное торможение внутри поворота, передние тормозные диски диаметром 357 мм и увеличенные 2-поршневые суппорты.

AИнтерьер Audi S3 2025

Внешне дизайн отличается новой решеткой радиатора Singleframe и модернизированными матричными светодиодными фарами с настраиваемыми дневными ходовыми огнями.

В салоне новый селектор переключения передач, вентиляционные дефлекторы, система атмосферной подсветки, а также подсвечиваемые тканевые панели на передних дверях. Потолок отделан материалом черного цвета, педали из нержавеющей стали, много разных акцентов из алюминия и углеродного волокна, спортивные сиденья.

Audi S3 2025 года поступит в продажу на европейский рынок уже во втором квартале текущего года по цене от 55,6 тыс. евро (примерно 5,6 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: Центральная Служба Новостей