Стали известны причины приостановки регистрации авто в регионах России
В Ингушетии и Бурятии произошел технический сбой при регистрации автомобилей
Подразделение УГИБДД по Ингушетии из-за технического сбоя приостановило регистрацию автомобилей и замену водительских удостоверений. О неполадках в системе сообщила региональная госавтоинспекция.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении в МРЭО ГИБДД МВД по республике Ингушетия временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», — говорится в сообщении ведомства.
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Специалисты профильных подразделений МВД РФ предпринимают необходимые усилия для устранения причин технического сбоя, в ведомстве обратились с просьбой к гражданам отнестись к непредвиденной ситуации с пониманием.
Такое же сообщение опубликовали в МВД Бурятии, а население призвали воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.
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Источник: РИА Новости
Фото:АГН «Москва»
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09.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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