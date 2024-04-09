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Стали известны причины приостановки регистрации авто в регионах России

В Ингушетии и Бурятии произошел технический сбой при регистрации автомобилей

Подразделение УГИБДД по Ингушетии из-за технического сбоя приостановило регистрацию автомобилей и замену водительских удостоверений. О неполадках в системе сообщила региональная госавтоинспекция.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении в МРЭО ГИБДД МВД по республике Ингушетия временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», — говорится в сообщении ведомства.
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Специалисты профильных подразделений МВД РФ предпринимают необходимые усилия для устранения причин технического сбоя, в ведомстве обратились с просьбой к гражданам отнестись к непредвиденной ситуации с пониманием.

Такое же сообщение опубликовали в МВД Бурятии, а население призвали воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

Источник: РИА Новости

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
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Фото:АГН «Москва»
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