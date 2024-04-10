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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Полюбоваться пейзажами с вертолета? — на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» возможно!

Продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» вовсю продолжается, успей приобрести!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» вовсю продолжается, и это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей красивых и быстрых автомобилей.

Для посетителей «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» будут доступны полеты на вертолете! И еще много всего интересного...
Для посетителей «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» будут доступны полеты на вертолете! И еще много всего интересного...

23 июня подмосковный RDRC Racepark превратится в настоящую гоночную арену, где состоится масштабное дрэг-рейсинговое соревнование. Лучшие гонщики страны сразятся на классической дистанции в 402,3 метра, чтобы определить, кто из них самый быстрый. Среди участников будут представлены яркие машины различных классов, включая дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

Зрителям будет предложен широкий спектр развлечений и активностей. Вас ждут полеты на вертолете, поездки на гоночном такси, стрельба в тире, а для настоящих храбрецов будет доступно родео с электрическим быком. А также выставка уникальных ретромашин, тест-драйвы новинок автопрома, болельщицкие призы... и большой вечерний концерт модной группы!

В программе мероприятия:

  • заезды на 1/4 мили на классических, редких и культовых автомобилях на профессиональном драгстрипе на автодроме RDRC Racepark Быково
  • выставка культовых автомобилей
  • маркет
  • фудкорт
  • конкурсы и розыгрыши призов
  • драг такси, дрифт такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу
  • концерт кавер групп
  • концерт группы Кирпичи

Расписание

8:00 - 10:00: Заезд участников в паддок и на выставочную зону

8:00 - 11:45: Техкомиссия и медкомиссия для участников гонок

11:00: Открытие входа для зрителей

12:00 - 18:00: ЗАЕЗДЫ ДРЭГ РЕЙСИНГ!

12:00 - 18:00: Драг такси, дрифт такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу

11:40 - 13:20: Выступление группы Lowcosters

13:40 - 15:20: Выступление группы Beat Devils

15:40 - 17:20: Выступление группы May Weather

17:40 - 18:20: Выступление группы Кирпичи

18:30: Награждение пилотов

19:00 - 19:40: Выступление группы Кирпичи

Итак, Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Этот адрес понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Покупайте билеты заранее, дальше они будут дорожать! И до встречи 23 июня!

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!
«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid 4CQwVszH9pWxHpf7aiP

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 9
10.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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