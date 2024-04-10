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Цены на эти модели снизились до 18% — называем марки

Эксперты зафиксировали снижение цен на популярные машины с пробегом на 5-18%

Цены на популярные на вторичном рынке легковые автомобили после подорожания в феврале в марте продемонстрировали динамику снижения в диапазоне от 5 до 18%. Такой вывод сделали аналитики банка «Открытие» в ходе исследования на основе данных компании «Автохаб».

В частности, снижение цен в топ-10 популярных моделей с пробегом в марте 2024 года по сравнению с февралем составило от 5,1% до 18,2%. Подешевели, в частности, моделиz Lada: Granta (729 тыс. рублей, - 18,2% к февралю), Niva Legend (919 тыс. рублей, -17%) и Vesta (963 тыс. рублей, -16%). Также цены снизились на Kia Rio (1,5 млн рублей, -13%) и Hyundai Creta (2,1 млн рублей, -12%).

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«Седан неожиданно для многих его поклонников появился в салонах бывших дилеров Hyundai и Kia под именем Solaris KRS, а кроссовер реинкарнировал в Solaris HC. Естественно, что попытки владельцев подержанных машин с эмблемами корейских марок продавать их по 2-2,5 млн рублей перестали иметь успех. Цены пришлось снижать», — говорится в исследовании.

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Такие популярные на российском рынке модели, как Toyota Camry, Renault Arkana, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Lexus RX, Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и BMW X5 и X6, показали снижение цен в диапазоне 2-5%.

В околонулевой зоне осталась динамика цен китайских Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro.

По мнению экспертов банка «Открытие», причиной возникновения этой ситуации стала определенная стагнация на вторичном рынке на фоне насыщения новыми автомобилями, а также двукратный рост импорта «свежих» машин с пробегом из стран ЕАЭС. В целом рост цен на вторичном рынке скорее всего снова начнет плавно расти, резюмируют аналитики.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
10.04.2024
Фото:Depositphotos
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