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В автомобильную аптечку добавят предмет для согревания

Минздрав предложил дополнить автоаптечку изотермическим одеялом и ножницами

Минздрав России разработал проект приказа, который определяет состав автомобильной аптечки для предоставления первой помощи при аварии. Предлагается включить в нее спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации и эластичные бинты.

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Министерство здравоохранения хочет улучшить состав автомобильной аптечки, чтобы эффективнее оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. Например, спасательное изотермическое одеяло, также известное как «покрывало спасателей», является современным и результативным средством для оказания первой помощи замерзающим. Даже в теплую погоду травмированные люди зачастую нуждаются в согревании.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Мы злимся, что ПДД часто переписывают. Тем временем Минздрав в очередной раз переписывает состав автомобильной аптечки. То изымают из списка бинты, то вновь добавляют… Как с правилом проезда круговых перекрестков: то так, то эдак. Теперь вот – одеяло. И не просто ножницы, а хирургические ножницы.

Обязательные аптечки отменили с 1 января 2023 года. Но если для вас важно: приказ о комплектации автомобильной аптечки может вступить в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Аптечки старого образца допустимы к применению до 31 декабря 2025 года.

Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/fabrikasimf и «За рулем»
Количество просмотров 1
10.04.2024
Фото:freepik/fabrikasimf и «За рулем»
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