Набил сигареты внутрь шин – зачем?

В Северной Осетии задержали машину, все колеса которой были набиты сигаретами

В Северной Осетии полиция задержала 42-летнего жителя Владикавказа, который пытался провезти через таможенный пост «Нижний Зарамаг» немаркированные сигареты, спрятанные в шинах своего автомобиля.

По предварительной информации, контрафакт мужчина купил в сопредельном государстве. Полиция установила, что подозреваемый продает безакцизный табак в кафе, расположенном в североосетинском селе Нар.

Пачками с товаром были забиты все четыре покрышки машины

«В результате обследования домовладения, гаража и транспортного средства, принадлежащих гражданину, оперативниками в общей сложности было изъято около 24 000 пачек сигарет, не имеющих маркировки специальными (акцизными) марками. Согласно справке об исследовании, проведенном ЭКЦ МВД по Республике Дагестан, стоимость изъятых табачных изделий превышает 3 миллиона рублей», – сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Дома и в гараже у водителя обнаружились десятки тысяч пачек безакцизных сигарет

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Источник: МВД Медиа