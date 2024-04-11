Lada возглавила рейтинг самых продаваемых машин в Ленобласти в I квартале года

«Автостат инфо»: авторынок Петербурга по итогам I квартала вырос на 77,5%

Продажи новых автомобилей на авторынке Петербурга по итогам I квартала 2024 года выросли на 77,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16,034 тыс. машин. Это следует из отчета «Автостат инфо».

Несмотря на динамику роста, петербургский рынок новых автомобилей пока еще не восстановился к досанкционным объемам. По итогам первых трех месяцев текущего года отставание с 2021 годом составляет более 23% (тогда было реализовано 20,985 тыс. единиц).

В Ленобласти показатели продаж за I квартал текущего года тоже выросли в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, рост составил 95,5%. Всего в области зарегистрировано 4,218 тыс. машин. Но в структуре продаж доля российских автомобилей снижается: в городе на Неве она за год сократилась с 21,3 до 15,1%, а в Ленобласти – с 30,2 до 22,3%.

Что касается моделей, то по итогам I квартала лидирует марка Geely – 2187 проданных машин, на втором месте Haval – 2157 экз. Тройку лидеров замыкает АВТОВАЗ с показателем 2073 проданных машины. В топ-10 вошли: Chery (1726 шт.), Changan (1240 шт.), Exeed (780 шт.), Omoda (553 шт.), Tank (474 шт.), Li Xiang (436 шт.) и Jetour (359 шт.).

В Ленобласти лидерство по итогам первого квартала сохранил АВТОВАЗ, всего в регионе зарегистрировано 845 новых автомобилей этой марки, затем идет Haval – 696 машин, Geely – 468, Chery – 462, Changan – 337, Exeed – 155, Omoda – 151. Остальные бренды не преодолели порог в 100 регистраций.

По мнению экспертного сообщества, ключевым фактором роста авторынка в I квартале стали скидки дилеров и автопроизводителей.

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Источник: spb.vedomosti.ru