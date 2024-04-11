Новый недорогой китайский седан: ждем в России

В 2025 году GAC может официально привезти в Россию недорогой седан Empow

Компания GAC хочет официально представить седан Empow на российском рынке, об этом рассказал представитель GAC Motor Rus в рамках пресс-тура в Гуанчжоу.

Модель может появиться в России уже в следующем году – сейчас компания проводит маркетинговое исследование, но окончательного решения по выводу этого седана на наш рынок еще не приняла.

GAC Empow впервые был показан на автосалоне в Гуанчжоу в 2020 году, а в продаже появился в августе 2021 года. Автомобиль основан на модульной архитектуре GPMA, такой же, как у кроссовера GS8 второго поколения. Empow относят к классу седанов, однако его дизайн напоминает купе из-за покатой линии крыши. У него крупная решетка радиатора и «злые» фары.

Габариты GAC Empow составляют 4700 x 1850 x 1432 мм при колесной базе 2736 мм. Дорожный просвет – примерно 14 см.

Салон GAC Empow включает единый кластер из двух 10,25-дюймовых экранов с поддержкой функций CarPlay и HiCar. В Китае этот седан оснащается обогревом передних сидений и акустической системой с 8 динамиками Yamaha.

Empow доступен с различными силовыми агрегатами: 1,5-литровым на 177 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, 2-литровым на 265 л.с. с 8-диапазонной АКП и гибридной версией с 2-литровым двигателем на 140 л.с. в сочетании с электромотором на 182 л.с. Общая отдача гибридной системы составляет 238 л.с.

В Китае цены на GAC Empow стартуют от 108 тыс. юаней (около 1,4 млн рублей) и могут достигать 158 тыс. юаней (около 2 млн рублей). Однако в России он вряд ли будет стоить менее 2 млн рублей в «базе».

Сейчас бренд GAC представлен на российском рынке тремя моделями: кроссоверами GS5 и GS8, а также минивэном M8. Компания также планирует вывести на рынок России два новых SUV – компактный GS3 и более крупный Emkoo.

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Источник: «Китайские автомобили»