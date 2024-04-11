Сразу 5 моделей Lada вошли в топ-10 самых продаваемых

Китайские автомобили впервые вошли в топ-20 самых продаваемых в РФ на вторичке

Продажи автомобилей на вторичном авторынке России выросли на 20% в марте по сравнению с предыдущим месяцем и составили 543,2 тыс. зарегистрированных машин. К такому выводу пришли эксперты «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ) в рамках аналитического обзора.

При этом отмечается, что показателей марта 2023 года не удалось достичь.

В целом за I квартал 2024 года реализовано 1,37 млн машин, это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. В топ-10 вошли сразу пять моделей АВТОВАЗа: «семерка» 2107, Granta 2190, Samara 2114, Niva 2121, Priora 2170, продажи Lada за этот период составили 132,5 тыс. экземпляров – на 17% больше, чем в феврале.

«Несмотря на щедрое наполнение салонов новыми машинами из Тольятти, наибольшее количество сделок на вторичном рынке будет, как и прежде, происходить именно с Ладами. Более чем полвека успешного производства привели к тому, что в России зарегистрировано порядка 12,5 млн этих автомобилей. Естественно, что немалая часть из них периодически меняет владельцев», – говорится в обзоре.

Что касается иномарок, то лидером рынка РФ в марте стала Toyota, ее купили в количестве 53,9 тыс. единиц – на 21% больше, чем в феврале. Лучше всего покупали седаны Corolla (8,7 тыс. сделок, рост 22%) и Camry (7,7 тыс., рост 20%). Далее в списке самых востребованных в марте марок идут Kia (33,4 тыс. +23%), Hyundai (27 тыс., +22%) и Nissan (25,1 тыс., +19%). Эти марки лидируют на вторичном рынке, и вряд ли этот рейтинг кардинально изменится в обозримом будущем, убеждены в экспертном сообществе.

Также эксперты отметили повышенный спрос на модели Volkswagen (24,7 тыс. сделок, рост 21%), а в топ-10 лучших по количеству перепродаж вошли BMW, Chevrolet, Ford и Renault. В китайском сегменте марка Chery сохранила свое лидерство (5,3 тыс. сделок, +37% к февралю). Доля отечественных марок на рынке в марте составила 28% (149,8 тыс. проданных машин), японских – 137,8 тыс. (+25%), немецких – 76,4 тыс. (+14%), корейских – 72,5 тыс. (+13%).

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: iz.ru