Москвич 6: объявлены цены и комплектации

Цены на Москвич 6 2024 года выпуска начинаются от 2 220 000 рублей

На официальном сайте «Москвича» появился прайс-лист на Москвич 6 2024 модельного года. Начинаются они с 2 220 000 рублей за версию «Комфорт». Разница с прошлогодними автомобилями составила 64 тыс. рублей.

Комплектация «Бизнес» (с вариатором) потянула на 2 400 000 рублей (2 336 000 рублей за машину 2023 м.г.).

Цены на комплектации «Бизнес» с роботом и «Техно» пока не объявлены, но прошлогодние машины стоят 2 486 000 и 2 626 000 рублей соответственно.

В марте продали почти 3 тысячи автомобилей марки Москвич, из них более 120 шт. – Москвич 6.

Уже в начальной версии автомобиль оснащен подогревом передних сидений, кондиционером, 17-дюймовыми колесными дисками, круиз-контролем, камерой заднего вида и бесключевым доступом в салон.

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