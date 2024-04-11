Москвич 6: объявлены цены и комплектации
Цены на Москвич 6 2024 года выпуска начинаются от 2 220 000 рублей
На официальном сайте «Москвича» появился прайс-лист на Москвич 6 2024 модельного года. Начинаются они с 2 220 000 рублей за версию «Комфорт». Разница с прошлогодними автомобилями составила 64 тыс. рублей.
Комплектация «Бизнес» (с вариатором) потянула на 2 400 000 рублей (2 336 000 рублей за машину 2023 м.г.).
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Цены на комплектации «Бизнес» с роботом и «Техно» пока не объявлены, но прошлогодние машины стоят 2 486 000 и 2 626 000 рублей соответственно.
В марте продали почти 3 тысячи автомобилей марки Москвич, из них более 120 шт. – Москвич 6.
Уже в начальной версии автомобиль оснащен подогревом передних сидений, кондиционером, 17-дюймовыми колесными дисками, круиз-контролем, камерой заднего вида и бесключевым доступом в салон.
- «За рулем» можно читать в Viber
11.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Москвич 6
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!