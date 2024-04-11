Автопром КНР в скором времени полностью подомнет под себя рынки этих стран

После США Китай намерен занять авторынки Западной Европы и Северной Америки

В ходе визита в Китай министр финансов США Джанет Йеллен сделала довольно резкие заявления по поводу несправедливого преимущества китайских производителей перед американскими.

Противостояние США и Китая уходит своими корнями в 1990-е годы – с начала очередного этапа глобализации. Затем ситуация снова стала напряженной в 2018 году – тогда президентом стал Дональд Трамп, и антикитайская повестка стала одним из его предвыборных тезисов.

В индустрии возобновляемой энергетики Китай начал доминировать еще в 2010-х годах на рынке солнечных панелей. Его доля занимала почти 75% всего мирового производства. Американцы считали, что смогут компенсировать это за счет производства электромобилей Tesla и батарей.

В итоге к концу 2023 года Китай начал доминировать и на рынке электромобилей – порядка 60% всех электромобилей мира производится в КНР, а литий-ионных батарей для них – 66%. Китайцы значительно опережают по продажам электромобилей не только США, но и Евросоюз. Теперь Пекин нацелился на рынки Западной Европы и Северной Америки.

Не совсем понятно, что в условиях существующей ситуации США могут противопоставить Китаю, потому что во всех сферах, где Пекин усиливает свой экспортный потенциал, нет никакого демпинга. А китайские автомобили за рубежом стоят значительно дороже, чем в самом КНР, поэтому тезис главы американского минфина о неестественном проникновении китайских производителей на иностранный рынок не совсем корректен.

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре текущего года, возможно, Белый дом снова введет жесткую политику пошлин, включая 10% на всю иностранную продукцию. Это позволит промышленности США выдохнуть, но Пекин может принять ответные меры, и с большой долей вероятности, это спровоцирует новый виток напряженности в отношениях двух стран.

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Источник: Известия