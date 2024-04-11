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У этого китайского бренда нет в РФ своего завода, но он побил рекорд по прибыли

Выручка Chery в России в 2023 году выросла в 3,8 раза и достигла 600 млрд рублей

Прибыль российского дистрибьютора китайского автоконцерна Chery по итогам 2023 года составила 556 млрд рублей. В сравнении с итогами 2022 года этот показатель выше в 3,8 раза. Об этом пишет «Финмаркет».

Отмечается, что годовая чистая прибыль компании увеличилась на 16,5% и составила 34,7 млрд руб. Выручка от продажи запчастей – 16,2 млрд руб. (рост в 3,7 раза).

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro
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У Chery нет собственного автомобильного производства в России, поэтому такие итоги можно назвать рекордными для автобизнеса нашей страны. До этого больших оборотов достигали немецкий Volkswagen (354,8 млрд руб.) и японская Toyota (332 млрд руб.). Но у этих предприятий имелись собственные производства на территории РФ.

Напомним, Chery представлена на российском рынке такими брендами, как Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo. В компании отмечают, что в 2024 году они сконцентрируются на поставках гибридных автомобилей и электрокаров (Chery EQ7, Exeed RX Phev, Omoda E5, Jaecoo J7 Phev и J8 Phev, Exlantix ES и ET).

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Источник: finmarket.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Chery
11.04.2024
Фото:Chery
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