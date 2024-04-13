Осторожно: у этих пешеходов в руках «последнее китайское предупреждение»

В Ванкувере пешеходы, которым не уступают дорогу, хватаются за кирпичи

Если при переходе по зебре возникли проблемы, вы, как пешеход, можете взять дело в свои руки. По крайней мере, это уже опробовано в Ванкувере. Пешеходы хватаются за «кирпичи», прежде чем перейти улицу.

На самом деле эту шуточную акцию провела команда активистов Vision Zero Vancouver, которая стремится сделать инфраструктуру более безопасной для пешеходов.

«Автомобилисты часто игнорируют людей, пытающихся перейти улицу, а четыре полосы движения и большие столбы создают множество слепых зон», – отмечают в компании.

И утверждают, что зачастую водители не уступают дорогу пешеходам не потому, что они их не видят, а потому, что им все равно.

Поэтому в рамках акции активисты оснастили ряд переходов стойками… с кирпичами. Начиная переход, пешеходу достаточно просто взять этот предмет в руку, и эффект оказывается потрясающим! Пешеходы с кирпичами моментально «вызывают уважение» у водителей.

Активисты признались, что использовали только пенопластовые муляжи, но этого оказалось вполне достаточно.

По данным дорожной полиции, в канадском Ванкувере машины ежедневно сбивают около семи пешеходов, а в год на пешеходных переходах погибает около 30 человек.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: YouTube