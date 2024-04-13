Осторожно: у этих пешеходов в руках «последнее китайское предупреждение»
Если при переходе по зебре возникли проблемы, вы, как пешеход, можете взять дело в свои руки. По крайней мере, это уже опробовано в Ванкувере. Пешеходы хватаются за «кирпичи», прежде чем перейти улицу.
На самом деле эту шуточную акцию провела команда активистов Vision Zero Vancouver, которая стремится сделать инфраструктуру более безопасной для пешеходов.
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«Автомобилисты часто игнорируют людей, пытающихся перейти улицу, а четыре полосы движения и большие столбы создают множество слепых зон», – отмечают в компании.
И утверждают, что зачастую водители не уступают дорогу пешеходам не потому, что они их не видят, а потому, что им все равно.
Поэтому в рамках акции активисты оснастили ряд переходов стойками… с кирпичами. Начиная переход, пешеходу достаточно просто взять этот предмет в руку, и эффект оказывается потрясающим! Пешеходы с кирпичами моментально «вызывают уважение» у водителей.
Активисты признались, что использовали только пенопластовые муляжи, но этого оказалось вполне достаточно.
По данным дорожной полиции, в канадском Ванкувере машины ежедневно сбивают около семи пешеходов, а в год на пешеходных переходах погибает около 30 человек.
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Видео: YouTube